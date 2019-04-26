В Канаде из-за сильных дождей введён режим ЧС

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон объявил о вводе чрезвычайной ситуации в городе из-за ухудшения погодных условий. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

— С целью защиты собственности и здоровья, безопасности и благополучия жителей города я как мэр города Оттава объявляю чрезвычайную ситуацию в городе, — написал Уотсон.

Отмечается, что причиной подобных мер стали сильные дожди в столице, а также значительное повышение уровня воды в реке Оттава, что представляет потенциальную угрозу местным жителям.

По словам мэра, всем пострадавшим районам города окажут помощь армия, а также городские и провинциальные службы.

Добавляется, что к 27 апреля уровень осадков в столице Канады может достигать 25–35 миллиметров в зависимости от района.