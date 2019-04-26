Си Цзиньпин призвал помочь развивающимся странам "искоренить нищету"

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Си Цзиньпин призвал помочь развивающимся странам "искоренить нищету"

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Лидер КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" призвал усилить помощь развивающимся странам.

Как отметил политик, "неравенство в развитии остаётся крупнейшим дисбалансом в сегодняшнем мире".

Необходимо укреплять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей для развивающихся стран, помочь им искоренить нищету и добиться устойчивого развития, — резюмировал Си Цзиньпин.

Ранее он отметил, что Китай не будет девальвировать курс юаня.

Лайф также писал, что принимающий участие в форуме президент РФ Владимир Путин призвал международное сообщество "выработать ответ на проявления протекционизма".

Напомним, международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём участвует более 5 тысяч человек из 150 стран мира.

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