СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на 26 апреля устроили забастовку. Об этом сообщает местная газета-таблоид Aftonbladet.

Отмечается, что в четверг 25 апреля между авиакомпанией и пилотами состоялись переговоры, однако к соглашению сторонам прийти не удалось.

— Мы прекратили переговоры через несколько минут после наступления полуночи. Забастовка в Швеции началась, — заявил Ян Сьёлин, один из посредников, который присутствовал на переговорах.

Добавляется, что аналогичные переговоры на данный момент ведутся в Дании и Норвегии. Если в одном из этих государств будет достигнуто соглашение, то это автоматически повлияет на ситуацию в соседних странах.

Напомним, пилоты SAS требуют повышения заработной платы на 13%. В свою очередь авиакомпания предлагает повышение на 2,3%, напоминая, что у пилотов и так достаточно высокая оплата труда — 93 000 шведских крон в месяц (около 630 тысяч рублей) до вычета налогов, что действительно превышает среднюю зарплату в Швеции.

По данным SAS, забастовка коснулась около 70% рейсов компании. Около 70 000 путешественников пострадали от инцидента в пятницу и ещё 100 000 — в выходные.