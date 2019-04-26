Путин: Сотрудничество РФ и КНР является примером отношений для всего мира

В Пекине на полях саммита "Один пояс — один путь" прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

— Дорогой друг, спасибо за приглашение принять участие во втором форуме "Один пояс — один путь". Ваша инициатива развивается, оказалась весьма успешной. Она приобретает глобальный характер, — заявил Путин.

Также глава государства отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина "достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения во всём мире".

Напомним, международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём участвует более 5 тысяч человек из 150 стран мира.

Ранее Лайф писал, что, выступая на церемонии открытия форума, Путин призвал международное сообщество "выработать ответ на проявления протекционизма". Также российскому лидеру вручили в Пекине диплом почётного доктора Университета Цинхуа, выпускником которого является и Си Цзиньпин.

При этом лидер КНР назвал президента России своим самым близким другом.