Москву ждёт тёплая и сухая погода 26 апреля

По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогреется днём до плюс 21–23 градусов.

Сухая, солнечная и аномально тёплая погода порадует жителей и гостей столицы в пятницу, 26 апреля. Об этом сообщает центр погоды "Фобос". Днём в Москве температура воздуха прогреется до +21…+23°, в Подмосковье столбик ртутного термометра будет колебаться от +19 до +24°.

— Только вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, по северу и западу Подмосковья кое-где соберутся массивы кучево-дождевых облаков с 40%-й вероятностью очаговых гроз, — рассказали синоптики.

По данным метеорологов, днём в Москве переменная облачность, без осадков. Кратковременный дождь или гроза могут местами пройти по северу и западу столичного региона во второй половине дня.

Ветер восточной четверти 1–6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет падать и составит 751 мм рт. ст.