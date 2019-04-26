В Москве состоялся премьерный показ фильма "На Париж!" по сценарию Говорухина

В основе сюжета кинокартины лежит подлинная история Героя СССР Александра Милюкова.

Премьера киноленты "На Париж!", созданной по сценарию Станислава Говорухина, прошла в киноцентре "Октябрь" в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полнометражный фильм режиссёра Сергея Саркисова основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история и легла в основу сценария, вышедшего из-под пера знаменитого режиссёра и сценариста Станислава Говорухина, который умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни.

В центре сюжета кинокартины — история советских офицеров, которые прошли всю войну и решили отпраздновать великую Победу в столице Франции — Париже. Таким образом главные герои вместо войны берут курс на новую жизнь.

— Прежде всего эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни, — сказал Саркисов на премьере.

Роли в фильме исполнили Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Фёдор Добронравов, Михаил Ефремов и другие.

Съёмки ленты проходили в Польше, Калининградской области, Москве и Подмосковье в 2017 году.

В широкий прокат фильм "На Париж!" выйдет 9 Мая.