Число погибших при аварии на шахте в ЛНР увеличилось до трёх

Российские спасатели прибыли на помощь к своим луганским коллегам для разбора завалов в шахте.

Количество жертв аварии на шахте "Схидкарбон" в Луганской Народной Республике увеличилось до трёх. Разбор завалов продолжается, судьба ещё 14 шахтёров до сих пор не известна. Об этом журналистам сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

— В данный момент в шахте работают пять звеньев горноспасателей. Проводится дегазация и крепёж отвалившейся породы. На данный момент уже подняты на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остаётся под вопросом, — заявил министр.

Как сообщал Лайф, 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в посёлке Юрьевка в ЛНР произошла авария. В результате ЧП 17 шахтёров оказались заблокированы под землёй. При разборе завалов двоих мужчин нашли без признаков жизни. Российские спасатели по просьбе властей ЛНР направились на место для помощи в спасении людей..