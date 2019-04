В Instagram появился официальный аккаунт ЦРУ. Первый пост — о шпионах

Пока в аккаунте разведывательного управления была размещена лишь одна фотография.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в популярной соцсети Instagram. На единственной опубликованной фотографии ведомства изображено, вероятно, рабочее место одного из сотрудников ЦРУ. Сама же публикация подписана словами из детской игры: "Шпионю своими глазками..." (I spy with my little eye...)

На фото ведомства можно разглядеть рабочий стол, на котором помимо привычных атрибутов офиса вроде блокнотов и канцелярских принадлежностей есть пакет с надписью "Особо секретный материал", прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, карта. Рядом со столом — офисное кресло с париком на подлокотнике.