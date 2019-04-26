В Омске скончался мальчик, которого пьяный дед пытался сжечь в печи

Врачи боролись за жизнь двухлетнего ребёнка двое суток, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В омской больнице скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи собственный дедушка. У ребёнка были ожоги 50% кожного покрова тела. Сразу после госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но, несмотря на все предпринятые реанимационные мероприятия, спустя двое суток после ЧП ребёнок скончался.

— В последние дни ему проводили противошоковую терапию. Пытались стабилизировать его состояние, — сообщает местный портал ngs55.ru со ссылкой на представителей регионального Минздрава.

Как сообщал Лайф, Ленинский районный суд Омска арестовал 53-летнего мужчину, который, будучи пьяным, засунул в печь своего внука. По предварительным данным, у пожилого мужчины была белая горячка. Малыша спасла его собственная бабушка, она же вызвала скорую. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Ведётся следствие.