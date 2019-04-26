ЦБ РФ отозвал лицензию у подмосковного "Холдинвестбанка"

Центральный банк России отозвал лицензию у подмосковного "Холдинвестбанка". Кредитное учреждение лишено права на банковские операции с 26 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— "Холдинвестбанк" допускал нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, — сообщили в ЦБ об одном из нарушений кредитной организации.

Кроме того, в банке проводили сомнительные транзитные операции, искусственно поддерживали капитал "для формального соблюдения обязательных нормативов", нарушали федеральные законы и нормативные акты Центробанка и т.д.

Стоит отметить, по величине активов кредитная организация занимала 421-е место в банковской системе страны.