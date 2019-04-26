Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов

Читайте также

Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов

34

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь будет оцениваться эффективность деятельности высших должностных лиц субъектов страны. Документ размещён на портале правовой информации.

В указе говорится, что Администрации Президента дано поручение разработать и представить до 1 июня методику расчёта показателей эффективности работы губернаторов.

Впоследствии Администрация Президента каждый год должна будет до 1 марта представлять доклад о работе руководителей регионов. Всего в перечне 15 показателей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×