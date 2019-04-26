Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь будет оцениваться эффективность деятельности высших должностных лиц субъектов страны. Документ размещён на портале правовой информации.
В указе говорится, что Администрации Президента дано поручение разработать и представить до 1 июня методику расчёта показателей эффективности работы губернаторов.
Впоследствии Администрация Президента каждый год должна будет до 1 марта представлять доклад о работе руководителей регионов. Всего в перечне 15 показателей.
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