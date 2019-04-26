Избитый приёмной матерью мальчик умер после нескольких месяцев в коме

В связи со смертью несовершеннолетнего женщине предъявили новое обвинение по более тяжкой статье.

В Вологде в реанимации умер семилетний мальчик, которого избили в приёмной семье. Ребёнок с августа находился в состоянии искусственной комы, сообщает СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью ребёнка. Он отметил, что врачи предпринимали все усилия, чтобы мальчик выздоровел.

— Горе — когда обрывается маленькая жизнь. Мы до последнего надеялись, что он сможет победить смерть и встанет на ноги, — заявил Бастрыкин.

Глава СК РФ подчеркнул, что контролирует все подобные случаи лично.

В связи со смертью мальчика его приёмной матери предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье. Женщине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, а также истязание, оставление ребёнка в опасности и неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Ранее обвинения были предъявлены супругу женщины и двум представителям органов опеки и попечительства.

Напомним, 10 августа 2018 года мальчик был доставлен в больницу с телесными повреждениями. До самой смерти ребёнок находился в коме. По факту причинения приёмному ребёнку телесных повреждений было возбуждено несколько уголовных дел.