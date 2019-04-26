Зеленский улетел отдыхать в Турцию

После выборов Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Об этом сам избранный президент Украины сообщил в своём фейсбуке.

— Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", — написал он.

При этом политик добавил, что для него отдых будет очень коротким — он вернётся на Украину через два дня. Надо отметить, что это его первые выходные за последние четыре месяца.