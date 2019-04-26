Умерла актриса Элина Быстрицкая

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Актрисы не стало в возрасте 91 года. О смерти Быстрицкой сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

По данным агентства, Быстрицкая в последние годы тяжело болела. Однако точная причина кончины пока не сообщается.

Время и место церемонии прощания пока также не известны.

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Она играла и в Вильнюсском русском драмтеатре, и в Московском драмтеатре имени А. С. Пушкина. С 1958 года Быстрицкая состоит в труппе Государственного академического Малого театра. В кино она дебютировала еще в 1950 году. Известность она получила после роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон".