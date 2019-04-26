Православные верующие отмечают Страстную пятницу

В этот день верующие вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса Христа. Великая пятница считается самым строгим днём поста.

Православные верующие встречают 26 апреля самый скорбный день церковного календаря — Великую, или Страстную пятницу — день распятия и смерти Иисуса Христа. В этот день христианам предписывается соблюдать строгий пост и посвятить всё свободное время Богу.

Согласно православной традиции, Божественная литургия в этот день не служится, чем подчёркивается исключительность этого дня. Вместо неё в храмах перед крестом будут читать псалмы и Евангелие о страстях Господних, его смерти на кресте и погребении. Днём в церквях выносят плащаницу — полотно с изображением снятого с креста тела Господня. Плащаница должна лежать вплоть до воскресного пасхального богослужения.

Согласно Евангелию, Христос воскрес на третий день после смерти, то есть в воскресенье. В 2019 году главный христианский праздник в календаре Русской православной церкви выпадает на 28 апреля.