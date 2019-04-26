Губернатор рассказал о проектах "амурской витрины России"

Под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова в регионе обустраивают "амурскую витрину России" — это сразу несколько проектов: строительство трансграничного моста, канатной дороги, парка на набережной Благовещенска. О проектах рассказывает "Взгляд".

Орлов на международном форуме "Один пояс — один путь" рассказал, что Россия и Китай в 2019 году начнут работы по строительству первой в мире трансграничной канатной дороги. При Орлове, который вступил в должность главы региона в сентябре 2018 года, на этот давний проект наконец нашёлся солидный инвестор.

По словам главы региона, работы завершатся к 2021 году. Канатная дорога свяжет Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Кроме того, в мае 2019 года в Амурской области ожидают смычку трансграничного автомобильного моста, который станет первым подобным мостом между Россией и Китаем.

Новый губернатор активно занимается реализацией проекта "Золотая миля" в Благовещенске. Как рассказал Орлов, разработкой обустройства территории размером с парк "Зарядье" занималось одно из московских архитектурных бюро. На территории планируют открыть музей с акцентом на российско-китайскую дружбу, станцию канатной дороги, храм, аллею фонтанов и дизайнерские павильоны.

— Для нас Китай традиционно является самым главным партнёром, — констатирует Василий Орлов. — При этом мы всерьёз работаем над диверсификацией внешних рынков. На этот год запланирован большой объём сотрудничества с Японией и Южной Кореей — с далеко идущими перспективами.

Ранее Лайф сообщал о том, что Россия и Китай соединили части железнодорожного моста над Амуром.