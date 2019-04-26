В Малом театре назвали место и дату прощания с Элиной Быстрицкой

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В Малом театре назвали место и дату прощания с Элиной Быстрицкой

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой может пройти в понедельник, 29 апреля, на основной сцене Малого театра. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Мы предполагаем, что это будет в понедельник на основной сцене Малого театра. Мы сами недавно узнали, если успеем, то в понедельник, — заявила Михайлова.

Также она отметила, что театр обратился к властям с просьбой похоронить Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

Напомним, народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла сегодня на 92-м году жизни. Многие зрители запомнили её по роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон".

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