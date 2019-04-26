Северная Корея выставила счёт США в $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

Как сообщает газета Washington Post, Трамп ещё в 2017 году признал долг перед КНДР и согласился его выплатить, однако денег Пхеньян так и не получил.

Власти Северной Кореи предъявили счёт на два миллиона долларов администрации США за уход за американским студентом Отто Вомбиером, который впал в кому, будучи задержанным северокорейскими силовиками. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, данный счёт был выставлен ещё при отправке студента на родину в 2017 году, а президент США Дональд Трамп даже согласился оплатить лечение. Но вскоре Вомбиер скончался, а Пхеньян так и не получил денег.

Как уточняет издание, вопрос об оплате лечения был передан властями КНДР сотруднику Госдепартамента США Джозефу Юну, занимавшемуся возвращением студента на родину. Юн передал информацию госсекретарю Рексу Тиллерсону. Тот в свою очередь довёл информацию до Трампа, который дал распоряжение подписать счёт. С тех пор документ хранился в Госдепартаменте США. Притом отмечается, что часть суммы, а именно за 2017 год, всё же была отправлена КНДР.

Напомним, в 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. Спустя несколько дней 22-летний Вомбиер скончался. Позднее родственники студента через суд обязали КНДР выплатить им 500 миллионов долларов. А президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею виновной в гибели студента.