В Братске школьника насмерть придавило продуктовыми поддонами

Судмедэкспертиза установила, что ребёнок умер от механической асфиксии в результате сдавливания грудной клетки и живота.

В Иркутской области 11-летнего мальчика насмерть придавило деревянными поддонами, на которые он спрыгнул с забора. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

Как считают следователи, школьник не смог самостоятельно выбраться, провалившись под поддоны, и через некоторое время скончался.

Согласно заключению судмедэкспертизы, ребёнок умер от механической асфиксии в результате сдавливания грудной клетки и живота.

По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.