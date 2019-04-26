В Киеве нашли способ "отомстить" России за выдачу паспортов жителям Донбасса

По мнению депутата Рады Рыбчинского, предложенный им метод может поставить Москву в "безвыходное положение".

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский предложил раздавать в России паспорта Незалежной, дабы "отомстить" РФ за выдачу своих паспортов жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает "Политнавигатор".

Он отметил, что в России есть ряд мест, в которых живут люди, мечтающие получить паспорт Украины.

— Если идёт война и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнически украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем, — заявил депутат.

По мнению парламентария, такая мера может поставить Москву в "затруднительное положение". Рыбчинский считает, что если киевские власти начнут выдавать паспорта Украины "в самом центре Москвы", то депутаты Госдумы будут думать, к какой из международных организаций обратиться, чтобы прекратить это.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Документ был подписан в гуманитарных целях.