Путин назвал сроки проведения саммита России, Азербайджана и Ирана

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Путин назвал сроки проведения саммита России, Азербайджана и Ирана

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Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин назвал сроки проведения трёхстороннего саммита России, Азербайджана и Ирана.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер сообщил, что стороны договорились провести саммит в России в августе 2019 года.

Путин также рассказал об увеличении товарооборота между РФ и Азербайджаном почти на 14% в 2018 году — он достиг 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Азербайджана строятся на принципах взаимоуважения.

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