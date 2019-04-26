Путин назвал сроки проведения саммита России, Азербайджана и Ирана

Президент РФ Владимир Путин назвал сроки проведения трёхстороннего саммита России, Азербайджана и Ирана.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер сообщил, что стороны договорились провести саммит в России в августе 2019 года.

Путин также рассказал об увеличении товарооборота между РФ и Азербайджаном почти на 14% в 2018 году — он достиг 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Азербайджана строятся на принципах взаимоуважения.