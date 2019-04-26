Кожемяко рассказал о любимых русских песнях Ким Чен Ына

Читайте также

Кожемяко рассказал о любимых русских песнях Ким Чен Ына

1590

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Глава региона отметил, что всё это — те композиции, которые с удовольствием поют в соседних странах.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал журналистам, что лидер КНДР Ким Чен Ын любит русские песни, такие как "Катюша", "Миллион алых роз" и другие.

Песня "Катюша" традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжёлых времён, когда мы помогали друг другу, — заявил Кожемяко.

Среди любимых песен Ким Чен Ына губернатор выделил "Вечер на рейде", а также добавил, что все их с удовольствием поют в соседних странах.

Ранее Лайф писал, что 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля длились три с половиной часа, за ними последовал торжественный приём.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×