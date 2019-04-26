ВЦИОМ: Половина россиян не знает значения Пасхи

При этом большинство граждан нашей страны знают, когда в этом году отмечается праздник.

Согласно опросу ВЦИОМ, только 50% россиян понимают смысл празднования Пасхи в связи с воскресением Христа. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— Большинство россиян знают, когда в этом году отмечается праздник Пасхи: 77% назвали дату правильно, — сообщает ВЦИОМ.

Ещё 32% респондентов затруднились ответить на вопрос о смысле Пасхи, 6% рассказали о рождении в день празднования Христа, по четыре процента респондентов сообщили о великом христианском празднике и дне поминовения усопших, 3% связали значение с окончанием поста.

Опрос был проведён 24 апреля по телефону. В нём участвовало 1600 человек.

Празднование Пасхи в этом году состоится 28 апреля.