Ушаков заявил, что пока рано говорить о датах визита Путина в КНДР

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что пока преждевременно говорить о дате ответного визита Владимира Путина в КНДР.
— Обычно когда люди ведут переговоры, то кто-то кого-то приглашает и кто-то соглашается с этим приглашением. Потом предстоит длительный процесс, когда будут согласовываться и временные параметры, и субстантивные параметры, и так далее. Конечно, сейчас никто об этом даже не думает, мы только вчера закончили саммит долгожданный, — заявил Ушаков.
Ранее Лайф сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), российский лидер принял приглашение.
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