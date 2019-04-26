Ушаков заявил, что пока рано говорить о датах визита Путина в КНДР

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Ушаков заявил, что пока рано говорить о датах визита Путина в КНДР

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Флаг КНДР. Фото: © flickr/stephan

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что пока преждевременно говорить о дате ответного визита Владимира Путина в КНДР.

Обычно когда люди ведут переговоры, то кто-то кого-то приглашает и кто-то соглашается с этим приглашением. Потом предстоит длительный процесс, когда будут согласовываться и временные параметры, и субстантивные параметры, и так далее. Конечно, сейчас никто об этом даже не думает, мы только вчера закончили саммит долгожданный, — заявил Ушаков.

Ранее Лайф сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), российский лидер принял приглашение.

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