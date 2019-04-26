Названо число россиян, живущих в зонах отселения после аварии на ЧАЭС

Ежегодно свыше 900 тысяч граждан РФ проходят специализированные медицинские обследования.

В России до 1,4 миллиона человек проживают на подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замруководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра Марата Максютова.

Как отмечается, около 200 тысяч из них постоянно проживают на территориях зоны отселения и зоны с правом на отселение.

Ежегодные специализированные медицинские обследования проходят свыше 900 тысяч россиян, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС.

Наиболее загрязнёнными являются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Около 200 тысяч россиян принимали участие в ликвидации последствий аварии. По данным МЧС, радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов России, на территории проживали более трёх миллионов человек.