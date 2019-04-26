Гендиректор "Телеканала 360" перешёл на работу к госоператору отходов

Он поблагодарил за возможность трудиться на благо канала губернатора Подмосковья.

Генеральный директор "Телеканала 360" Вячеслав Духин покинул свой пост в связи с назначением на должность заместителя руководителя по информационной политике ППК "Российский экологический оператор". Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он поблагодарил за возможность трудиться на благо канала губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

— Он (проект. — Прим. Лайфа) дал очень важный для меня шанс, которым, хочется надеяться, я сумел воспользоваться, — заявил Духин.

Пост директора "Телеканала 360" займёт бывший главный редактор канала Алексей Каклюгин.