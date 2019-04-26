Путин присвоил Лановому звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пяти гражданам страны звания Героя Труда Российской Федерации. Текст президентского указа был размещён на официальном сайте Кремля.
— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Антонову Сергею Ивановичу — руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот", Приморский край, — говорится в тексте документа.
Награды также была удостоена Ольга Бочкарёва из Новосибирской области, которая трудится дежурной по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
Героем Труда стал и Николай Жарков — советник генерального директора публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово" из Нижегородской области.
— Лановому Василию Семёновичу — артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва, — говорится в перечне награждённых.
Пятым удостоенным высокого звания стал Исхак Машбашев — писатель и председатель правления Адыгейского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз писателей России" — "Союз писателей Адыгеи".
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