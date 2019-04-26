Калягин о Быстрицкой: Она создала идеальный образ русской женщины

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин считает Элину Быстрицкую, которая скончалась сегодня после тяжёлой болезни, лучшей Аксиньей всех времён и народов. По его словам, она — необыкновенная красавица и выдающаяся актриса.

— И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины — и было всё: и страсть, и нежность, и надрыв, и обаяние — вот такая была Элина Авраамовна Быстрицкая, — заявил Калягин РИА "Новости".

Он выразил соболезнования родным и близким Быстрицкой.

Сегодня стало известно о кончине народной артистки СССР. Она ушла из жизни в возрасте 91 года.