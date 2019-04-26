Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Сербии

Российский лидер также вспомнил свой январский визит в страну, который способствовал активизации отношений.

Президент России Владимир Путин намерен обсудить со своим сербским коллегой Александром Вучичем развитие двусторонних отношений. Встреча глав двух стран прошла в Пекине в рамках форума "Один пояс — один путь".

— Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе, — отметил Путин.

Российский лидер также вспомнил свой январский визит в страну, который способствовал активизации отношений, и подчеркнул, что между двумя странами растут военное взаимодействие и уровень военно-технического сотрудничества.

Вучич в свою очередь заявил, что тот визит Путина для Сербии носил исторический характер и имел наивысшее значение для развития двусторонних отношений. Сербский лидер также поблагодарил Путина за поддержку республики в вопросе сохранения её территориальной целостности и суверенитета, а также поздравил российский народ с Пасхой.