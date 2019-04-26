Начальник полиции Шри-Ланки ушёл в отставку после терактов

Президент страны сообщил, что ни глава полиции, ни секретарь Минобороны не предоставили ему докладов о том, что в Шри-Ланке готовится серия взрывов в церквях и местах скопления туристов.

Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару написал рапорт об увольнении после серии взрывов в стране, жертвами которых стали более 250 человек. Об отставке высокопоставленного силовика сообщил президент республики Майтрипала Сирисена.

— Господин Джаясундару покинул свой пост. Прошение об отставке было направлено исполняющему обязанности министра обороны. В скором времени будет назначен новый глава полиции, — цитирует слова президента страны местное интернет-издание Ada Derana.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. По уточнённым данным, в результате терактов погибло 253 человека.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда