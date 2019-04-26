Путин заявил, что Севастополь по праву гордится своей героической историей

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Путин заявил, что Севастополь по праву гордится своей героической историей

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

По словам российского лидера, нравственным долгом граждан является защита исторической правды и окружение ветеранов заботой и вниманием.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международной конференции, которая посвящена 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Легендарный, овеянный ратной славой многих поколений русского воинства Севастополь по праву гордится своей героической историей, замечательными патриотическими, культурными, духовными традициями, — сказано в приветственном послании российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что солдаты и офицеры Красной армии мужественно, отважно и стойко сражались за каждую улицу и каждый дом, не щадя своих жизней.

Путин отметил, что нравственным долгом граждан является защита исторической правды, окружение ветеранов заботой и вниманием.

Президент указал на важность того, что конференция содействует этим целям, в том числе патриотическому воспитанию молодёжи, и пожелал участникам конференции интересного и плодотворного общения и добрых и ярких впечатлений.

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