Путин заявил, что Севастополь по праву гордится своей героической историей

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международной конференции, которая посвящена 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
— Легендарный, овеянный ратной славой многих поколений русского воинства Севастополь по праву гордится своей героической историей, замечательными патриотическими, культурными, духовными традициями, — сказано в приветственном послании российского лидера.
Глава государства подчеркнул, что солдаты и офицеры Красной армии мужественно, отважно и стойко сражались за каждую улицу и каждый дом, не щадя своих жизней.
Путин отметил, что нравственным долгом граждан является защита исторической правды, окружение ветеранов заботой и вниманием.
Президент указал на важность того, что конференция содействует этим целям, в том числе патриотическому воспитанию молодёжи, и пожелал участникам конференции интересного и плодотворного общения и добрых и ярких впечатлений.
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