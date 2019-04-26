Задержанную за антидепрессанты свердловчанку отпустили под подписку о невыезде

Жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву, которую обвинили в хранении наркотиков из-за посылки с антидепрессантами, отпустили под подписку о невыезде. Об этом РИА "Новости" рассказал её адвокат Ирина Ручко.

— Сейчас уголовное дело возбуждено, проведено исследование вещества, которое изъято у Дарьи. Она допрошена в качестве подозреваемой, ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде, — заявила правозащитница.

Она также отметила, что на данный момент обвинение не предъявлено, а само вещество находится на экспертизе. Ручко также отметила, что Беляева состоит на учёте у психиатра с диагнозом "психическое расстройство", а данные антидепрессанты, содержащие вещество бупропион, она принимала по совету врача.

Как ранее писал Лайф, 24-летняя жительница Екатеринбурга заказала в Польше антидепрессанты. Они содержали запрещённое на территории Таможенного союза вещество. Теперь девушке, которая долгое время состояла на учёте у психиатра, грозит 20 лет тюрьмы.