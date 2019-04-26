В Омской области грабители насмерть забили кочергой инвалида и его кошку

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны односельчане погибшего 25 и 35 лет.

Сотрудники Следственного комитета ведут расследование убийства 72-летнего инвалида в селе Тамбовка Омской области. По версии следствия, двое преступников забрались в дом к пенсионеру, когда его не было дома, с целью кражи имущества. Однако внезапно хозяин вернулся и застал воров с поличным. Мужчины накинулись на инвалида и стали избивать его кочергой и табуреткой, пока пожилой человек не скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Но и на этом преступники не успокоились. Не найдя денег в доме, злоумышленники убили кошку и только после этого покинули место преступления.

О преступлении стало известно после обращения сестры убитого. Она забеспокоилась, что брат давно не выходил на связь, и обратилась за помощью в полицию.

— Установлено, что к преступлению причастны двое ранее судимых за разбои односельчан. Подозреваемые 25 и 35 лет задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.