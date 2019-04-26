Роспотребнадзор рассказал, чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Эксперты отмечают, что наиболее популярными природными красителями являются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла и кофе.

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Пасхи дали рекомендации по окрашиванию яиц. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что считать приемлемыми можно не все известные способы окраски.

— Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца — это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма, — сказано в сообщении.

Специалисты рассказали, что окрашивать яйца следует природными или пищевыми красителями. Можно использовать любые обладающие пигментом овощи, фрукты, ягоды, зелень или приправы.

Как отмечается, наиболее популярными природными красителями являются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла и кофе.

По словам экспертов, недопустимо красить яйца купленными "с рук" неизвестными красителями, линяющими нитками и непищевыми красителями и красками.

Чтобы краска ложилась ровнее, специалисты рекомендуют протирать яйца перед покраской мыльным раствором. Для "потрясающего блеска" после окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом. Чтобы окрас скорлупы был более ярким, яйца рекомендуют поставить на всю ночь в холодильник в этом же отваре.

Ранее Лайф писал, что перед Пасхой на российских прилавках не нашли высококачественных яиц.