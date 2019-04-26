Путин: Египет — надёжный партнёр России

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Путин: Египет — надёжный партнёр России

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Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Египет является надёжным партнёром нашей страны, а отношения Москвы и Каира развиваются очень энергично. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая состоялась на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

Мы развиваем наши отношения сегодня, причём очень энергично. И, без всякого сомнения, Египет — надёжный партнёр России вообще и в ближневосточном регионе — в частности, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что растёт торговый оборот между странами. В прошлом году он достиг почти восьми миллиардов долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Китае.

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