Собчак раскритиковала Бузову за концерты "для бедных"

Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках. Интервью опубликовано на официальном канале Собчак на "Ютубе".

— Я посмотрела, ты за последние два дня была в одной жопе мира, потом в Мытищах. Маленькие ДК, ужасные залы. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты, по уровню популярности своих клипов ты не хуже, чем они. Но ты это делаешь, и ты себя таким образом принижаешь, — сказала Собчак.

Слова телеведущей возмутили Бузову — певица сказала, что ей не нравится, как размышляет Собчак.

Бузова подчеркнула, что хочет, чтобы на её концерты приходили люди, а где они будут организованы, в Лондоне или Мытищах, ей плевать.

За Бузову вступилась и певица Слава: в посте в "Инстаграме" она написала, что Собчак оскорбила половину своей страны, напомнив, что телеведущая баллотировалась в президенты.

Ранее Собчак объяснила секрет успеха Бузовой психологическим эффектом.