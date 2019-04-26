Из шахты в ЛНР достали тело четвёртого горняка, судьба 13 остаётся неизвестной

Число погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в посёлке Юрьевка (ЛНР) достигло четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Только что на поверхность подняли тело четвёртого горняка. Судьба 13 горняков по-прежнему остаётся неизвестной.

— В шахте круглосуточно работают пять звеньев горноспасателей, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Евгений Кацавалов, — проводятся дегазация и крепёж отвалившейся породы. Ситуация осложнялась тем, что при взрыве были повреждены провода, не работали вытяжка и вентиляционные каналы, но самое главное — недоставало необходимого оборудования, поэтому мы обратились за помощью к горноспасателям из России.

Как сообщал Лайф, взрыв метана произошёл на глубине 150 метров, в результате чего 17 шахтёров "Схидкарбона" оказались заблокированы под землёй. Российские спасатели по просьбе властей ЛНР направились на место для помощи в спасении людей и уже приступили к работам.