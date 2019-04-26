Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций

Эксперты считают, что страна Прибалтики должна прислушаться к голосу бизнеса, призывающему возобновить нормальные отношения с Россией.

Эстония потеряла сотни миллионов евро в связи с антироссийскими санкциями. Об этом посол РФ в Таллине Александр Петров заявил РИА "Новости", комментируя визит эстонского лидера Керсти Кальюлайд в Москву.

— Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро. Надеемся, что эстонские власти прислушаются к голосу бизнеса, всё громче призывающего вернуться к добрососедским отношениям с Россией, — заявил дипломат.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб обеим сторонам. Экспорт сельхозпродукции из Эстонии в Россию сократился практически на 70% по сравнению с 2014 годом.

Кальюлайд посетила Россию 18 апреля, приняв участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии. После этого с ней встретился президент РФ Владимир Путин. Они обсудили нездоровые русофобские отношения на протяжении долгого времени. Керсти Кальюлайд также пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в 2020 году.