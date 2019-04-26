СКР добивается ареста репетитора по музыке, избивавшего ученицу

В ходе допросов подозреваемый заявил, что проявлял грубость к девочке, но делал это якобы в воспитательных целях.

Сотрудники Следственного комитета ходатайствуют об аресте столичного репетитора по музыке, который систематически избивал и издевался над своей 8-летней ученицей. Как сообщили в ведомстве, следователи также готовят обвинительное заключение в отношении мужчины.

— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Как пояснил представитель СКР, в ходе допросов репетитор не стал отрицать, что имели место проявления грубости в отношении ребёнка. Однако ничего криминального, по его мнению, в этом не было, поскольку всё происходило якобы в воспитательных и учебных целях.

Как сообщал Лайф, ранее в СМИ появилась информация, что студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, преподавая уроки музыки на дому, бил свою малолетнюю ученицу, которая неправильно исполняла гаммы. Девочка неоднократно жаловалась отцу на насилие со стороны репетитора, поэтому в комнате, где проходили занятия, пришлось установить скрытую камеру видеонаблюдения.