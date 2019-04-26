Захарова заявила, что Москва никогда "не закрывала дверь" для Киева

Она также выразила мнение, что украинцы выступают за пересмотр политики Петра Порошенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с телеканалом "Россия 24" заявила, что Москва всегда готова к переговорам с Киевом, несмотря на риторику местных политиков.

— Что касается шансов, я думаю, именно с этим и сопряжены ожидания граждан Украины. Конечно, а как же иначе, ведь Москва никогда не закрывала дверь, даже несмотря на катастрофическую риторику и катастрофические действия, которые предпринимались киевскими политиками и представителями исполнительной и законодательной власти, — заявила Захарова.

Она отметила, что весь фундамент отношений был порушен политикой действующего президента Украины Петра Порошенко, в результате чего были уничтожены десятки договоров. Сами жители страны выступают за пересмотр такой политики, о чём, по словам Захаровой, свидетельствуют результаты выборов президента страны.

Дипломат подчеркнула, что между странами растёт товарооборот, что показывает желание людей наладить отношения.

— При этом ткань правовой основы этих отношений рушится специально — не потому, что этого требует ситуация в реальности, не потому, что не отвечает торгово-экономический процесс этим договорённостям, а просто потому, что это политический заказ, — добавила Захарова.