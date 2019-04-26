ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщает регулятор на своём сайте.

— В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне, — говорится в сообщении ЦБ РФ.

При этом регулятор поясняет, что краткосрочные проинфляционные риски уменьшились. В ЦБ отмечают, что годовая инфляция вернётся к четырём процентам в первой половине следующего года.