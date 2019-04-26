В Подмосковье банда похитила и изнасиловала девушку из мести её отцу

Правоохранители задержали лидера группировки, специализировавшейся на мошеннических действиях с недвижимостью.

В Московской области задержали лидера банды, которая специализировалась на мошеннических действиях с недвижимостью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В ноябре 2018 года подозреваемые обманным путём попытались завладеть домом в селе Никольское. Сосед хозяйки дома предупредил её о возможном готовящемся преступлении. Участники банды из мести похитили дочь мужчины и изнасиловали её в частном доме в подмосковной Кубинке.

37-летний лидер группы был задержан при участии бойцов специального назначения "Гром". При обыске в его квартире были найдены оружие, боеприпасы, наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры и трость-стилет.

Правоохранители выяснили, что ранее неоднократно судимый подозреваемый также причастен к совершению квартирной кражи в Звенигороде. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Мужчину заключили под стражу, по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.