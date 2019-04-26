В МИД рассказали, когда проинформируют США о встрече Путина и Ким Чен Ына

Россия проинформирует США об итогах саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына после того, как российская делегация вернётся из Китая. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Я думаю, в любом случае это произойдёт после того, как президент (РФ) и вся делегация вернутся из КНР, — цитирует Рябкова РИА "Новости".

Ранее президент России, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что проинформирует о переговорах с Ким Чен Ыном руководство Китая и США.

Как сообщал Лайф, глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию 24 апреля. Во Владивостоке северокорейский лидер провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые в общей сложности продолжались три с половиной часа. В ходе торжественных мероприятий в честь встречи Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч и пригласил российского президента посетить с ответным визитом КНДР.