Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 70 человек из-за ливней в ЮАР

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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 70 человек из-за ливней в ЮАР

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Фото © AP Photo

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР Сирилу Рамапосе в связи с гибель 70 человек при наводнениях и оползнях в стране. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений и оползней в юго-восточных районах вашей страны, — говорится в сообщении российского лидера.

Путин отметил, что жители России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия.

На ЮАР обрушились ливни. Из-за тропического циклона произошло наводнение, которое вызвало оползни.

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