Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Быстрицкой

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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Быстрицкой

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Элины Быстрицкой. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая — великая актриса, человек редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила людям, — говорится в сообщении. — В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки.

Глава государства также отметил, что Элина Авраамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны, выбрала делом своей жизни творчество и стала настоящей легендой.

Напомним, народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лайф вспомнил самые яркие высказывания Элины Авраамовны.

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