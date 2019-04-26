Суд отказал в компенсации амурчанам, которых 40 лет назад перепутали в роддоме

Двое мужчин рассчитывали получить по 10 миллионов рублей за ошибку персонала роддома, из-за которой они жили в семьях не своих биологических родителей.

Амурский областной суд отказал в компенсации морального вреда семьям Федосеевых и Титаренко, чьих детей перепутали в роддоме 40 лет назад. Ответчиками по делу выступали администрация Тамбовского района Амурской области, Тамбовская больница, Минздрав Приамурья и другие учреждения — всего семь ведомств. Истцами были некогда перепутанные Андрей Федосеев и Роман Титаренко.

— Нам объявили, что [решено] оставить без изменений решение Тамбовского районного суда. Мы рассчитывали на компенсацию того, что мы прожили чужие жизни, что мы воспитывались не своими биологическими родителями. Прежде чем пойти в суд, мы прошли ДНК-тестирование. Всё подтвердилось, нас подменили, — сообщил РИА "Новости" Федосеев.

Отметим, Андрей Федосеев и Роман Титаренко родились в тамбовской больнице Приамурья в один день — 27 июля 1979 года. Однако позднее фактическая семья Андрея переехала по распределению в Курганскую область. Отработав там, они вернулись и поселились рядом с семьёй Титаренко, после чего у матерей появились подозрения в подмене.

— Наши родители догадались, что произошла подмена, мы оба похожи на своих биологических отцов. Пока мы с Ромой однажды играли, у матерей произошёл такой разговор: "У Ромки скоро день рождения" — "У моего Андрея тоже". — "Ты где рожала?" — "В Тамбовке". — "И я в Тамбовке", — рассказал Андрей Федосеев.

По словам мужчины, семьи хотели намного раньше установить факт подмены, однако в 90-е годы стоимость анализа ДНК "была баснословной", у семей просто не было таких денег. Тест удалось провести лишь в 2018 году, и он подтвердил предположение: 40 лет назад сотрудники роддома перепутали детей.

— В исковом заявлении мы написали по 10 миллионов рублей каждому. Всего нас пять человек — родители и мы с Романом. Мы будем кассационную жалобу писать, — подытожил Федосеев.