На Кубани два инспектора ДПС погибли под фурой

Водителю грузового автомобиля медицинская помощь не потребовалась. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

В Павловском районе Краснодарского края два инспектора ДПС погибли под фурой. ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" на повороте в сторону посёлка Октябрьского.

По предварительной информации, водитель фуры Scania допустил смещение влево, в результате чего произошло боковое столкновение с патрульным автомобилем ГУ МВД России.

Инспекторы ДПС погибли на месте происшествия. Их тела доставали из искорёженного салона автомобиля с помощью специального оборудования.

Водителю грузового автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист сбил оформлявшего аварию сотрудника ДПС.