На Кубани два инспектора ДПС погибли под фурой

В Павловском районе Краснодарского края два инспектора ДПС погибли под фурой. ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" на повороте в сторону посёлка Октябрьского.
По предварительной информации, водитель фуры Scania допустил смещение влево, в результате чего произошло боковое столкновение с патрульным автомобилем ГУ МВД России.
Инспекторы ДПС погибли на месте происшествия. Их тела доставали из искорёженного салона автомобиля с помощью специального оборудования.
Водителю грузового автомобиля медицинская помощь не потребовалась.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист сбил оформлявшего аварию сотрудника ДПС.
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