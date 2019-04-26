МИД РФ обвинил США в желании превратить Европу в ядерное поле боя

Замглавы министерства Сергей Рябков отмечает опасное положение Европы в связи с намерением разместить там новые американские ядерные авиабомбы.

Соединённым Штатам Европа представляется полем брани для применения нового ядерного оружия, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— США намерены разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как оружие поля боя, — сообщил Рябков на брифинге в Москве.

По его словам, Вашингтон сознательно понижает порог применения ядерного оружия, при этом увеличивая риск возникновения конфликта.

Также дипломат отметил, что в ситуации подобного отношения к союзникам есть серьёзный повод задуматься. Рябков не исключает, что Договор о РСМД прекратит своё существование 2 августа. Он поясняет, что это произойдёт из-за принципиальной позиции Вашингтона.