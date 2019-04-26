Воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина экстрадировали из Марокко

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Воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина экстрадировали из Марокко

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Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

В 2016 году он уехал в Сирию, а до этого активно занимался вербовкой молодых людей в Дагестане.

Гражданин России, который воевал на стороне ИГИЛ*, был экстрадирован с территории Марокко на родину. Об этом сообщает ФСБ РФ.

В 2016 году он уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков, а до этого активно занимался вербовкой молодых людей в Дагестане.

Около года назад после разгрома боевиков он предпринял попытку обосноваться в Касабланке.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

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