Воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина экстрадировали из Марокко

В 2016 году он уехал в Сирию, а до этого активно занимался вербовкой молодых людей в Дагестане.

Гражданин России, который воевал на стороне ИГИЛ*, был экстрадирован с территории Марокко на родину. Об этом сообщает ФСБ РФ.

В 2016 году он уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков, а до этого активно занимался вербовкой молодых людей в Дагестане.

Около года назад после разгрома боевиков он предпринял попытку обосноваться в Касабланке.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда