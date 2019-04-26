Воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина экстрадировали из Марокко

Гражданин России, который воевал на стороне ИГИЛ*, был экстрадирован с территории Марокко на родину. Об этом сообщает ФСБ РФ.
В 2016 году он уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков, а до этого активно занимался вербовкой молодых людей в Дагестане.
Около года назад после разгрома боевиков он предпринял попытку обосноваться в Касабланке.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда
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