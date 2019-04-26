Красноярских воспитателей осудили за истязание детей кнопками

Следы от уколов были найдены на языке, ягодицах, верхних и нижних конечностях несовершеннолетних.

В Красноярском крае двух воспитательниц приговорили к четырём годам колонии за истязания детей, сообщает региональное ГСУ СК РФ.

Следы уколов на телах посещавших среднюю группу детсада детей родители заметили весной 2017 года. Дети рассказали, что у их воспитателей есть "помощницы" — канцелярские кнопки, которыми малышей наказывают за "плохое" поведение.

Следователи установили, что в период с 2016 по апрель 2017 года женщины умышленно наносили детям уколы канцелярскими булавками, систематически причиняя несовершеннолетним физическую боль. Кнопки детям кололи в область языка, в ягодицы, верхние и нижние конечности и другие части тела.

Сначала педагогам удавалось убедить родителей малышей, что следы от уколов — всего лишь последствия реалистичной ролевой игры в доктора и больного.

В ходе следствия воспитатели не признали вину. Женщин приговорили к четырём годам колонии общего режима. Осуждённых взяли под стражу в зале суда.